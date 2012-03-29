НКЦПФР створить Ситуаційний центр для оперативного відстежування ситуації на ринку

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні 27 березня ц.р. схвалила Концепцію модернізації системи моніторингу фондового ринку, відповідно до якої при комісії планується створити Ситуаційний центр для оперативного відстежування ситуації на ринку і реагування на неї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКЦПФР.

"Ситуаційний центр дозволить відстежувати ситуацію на ринку і оперативно робити висновки щодо того чи іншого випадку", - відзначили у прес-службі.

Директор Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) Юрій Бойко відзначив, що схвалений комісією проект концепції модернізації системи моніторингу фондового ринку розроблено з метою забезпечення розвитку і підтримки функціонування єдиної системи збору, обробки та аналізу адміністративних даних та інформації від учасників фондового ринку з використанням технології електронного документообігу. «Результатом такого підходу до реформи системи моніторингу і подання інформації стане уніфікована процедура подання звітності, створення єдиної бази даних у комісії, яка буде корисна як для органу регулювання, так і для учасників ринку», - відзначив директор АРІФРУ.

Найближчим часом фахівці комісії розроблять план заходів щодо реалізації цієї концепції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖАзаров незадоволений роботою НКЦБФР. Виправити ситуацію доручено Хорошковському