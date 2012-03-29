Мінфін у березні залучив на внутрішньому ринку рекордні 10 млрд грн - експерт

Міністерству фінансів України в березні ц.р. вдалося залучити на внутрішньому ринку рекордну суму в 10 млрд грн. Про це повідомила УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

"Загалом, у березні Мінфіну вдалося залучити на внутрішньому ринку 10 млрд грн у еквіваленті, що є історичним рекордом", - зазначила вона. За оцінкою експерта, з початку року внутрішні запозичення становили 16,5 млрд грн, зокрема 10 млрд. грн. у гривневих облігаціях.

При цьому, як зазначає економіст, і початку року уряд погасив внутрішній борг на суму 9,3 млрд грн (час погашень валютних облігації ще не настав), таким чином, зумівши зберегти рівень рефінансування по гривневих ОВДП понад 100%. Як зазначила О.Бєлан, оскільки зовнішні боргові виплати з початку року були незначними, за допомогою розміщення внутрішніх валютних облігацій (доларових ОВДП на суму 521 млн. дол і розміщених вчора облігацій на 205 млн. євро) уряд зміг поповнити валютний рахунок, який на кінець минулого року становив 1,2 млрд дол.

Економіст також зазначила, що дебютне розміщення номінованих у євро облігацій виявилося успішним, забезпечивши Мінфіну як додаткові валютні надходження, так і нижчу вартість запозичень.

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