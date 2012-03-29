Мінфіну сьогодні знадобився додатковий аукціон із продажу ОВДП

Міністерство фінансів України під час оголошеного додатково аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 704,032 млн. грн.

Як повідомляється на сайті міністерства, Мінфін задовольнив 2 заявки з ОВДП з індексованою вартістю терміном звернення 1 069 днів (дата погашення - 4 березня 2015 р.) і середньозваженою дохідністю 9,3%.

Раніше на сайті відомства була розміщена інформація про підсумки сьогоднішнього аукціону з продажу ОВДП, згідно з якою Мінфін не зміг залучити кошти.

Зокрема, повідомлялося, що Мінфін одержав 11 заявок від інвесторів, зокрема, одну заявку щодо гривневих ОВДП терміном звернення 1 рік і обсягом 1 млн. грн., а також 10 заявок щодо ОВДП з індексованою вартістю терміном звернення 3 роки і загальним обсягом 1,07 млрд. грн. При цьому жодна заявка не була задоволена.

Пізніше на сайті міністерства з'явилася інформація про проведення додаткового аукціону з продажу ОВДП з індексованою вартістю.

Експерти «ІНГ Банк Україна» прогнозували, що попит на ОВДП, запропоновані Мінфіном на сьогоднішньому аукціоні, найімовірніше, буде невисоким.

Однією з причин низького попиту називалося виключення з аукціонної пропозиції 6-місячних гривневих облігацій. Таким чином, міністерство запропонувало інвесторам стандартні ОВДП терміновістю 12 міс., 2 і 3 роки, а також індексовані облігації терміном звернення 3 роки.

На аукціоні 27 березня Мінфін від продажу ОВДП залучив до держбюджету 2,87 млрд. грн, зокрема від продажу дебютного випуску ОВДП, номінованого в євро, і з можливістю дострокового пред'явлення до погашення, було залучено 205,208 млн. євро за середньозваженою дохідністю 4,8% річних.