Більше половини державних підприємств в Україні підлягають ліквідації

180 державних підприємств в Україні планується ліквідувати.

Про це заявив сьогодні, 29 березня, голова Державного агентства з управління державними корпоративними правами і майном Дмитро Колесніков на колегії Агентства, повідомляє прес-служба відомства.

Він відзначив, що на виконання Програми економічних реформ Президента України Віктора Януковича на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», було проведено комплексний аналіз стану підприємств, які перебувають у державній власності.

Зокрема, Програма передбачає перегляд критеріїв віднесення об'єктів держвласності до таких, які не підлягають приватизації, з метою зменшення їх кількості.

Згідно з результатами проведеного аналізу, на сьогодні у сфері управління Агентства перебуває 347 суб'єктів господарювання. «На першому етапі ми плануємо залишити в державній власності 104 підприємства - це третина від всіх підприємств. Ще 63 підприємства будуть приватизовані і решта – 180 підлягають ліквідації», - відзначив Д.Колесніков.

При цьому він додав, що галузеві наукові установи не поповнять списки підприємств, які підлягають приватизації. «Приватизація науково-дослідних інститутів може призвести до зниження конкурентоспроможності в промисловому секторі, а ми цього не можемо допустити», - уточнив Д.Колесніков.