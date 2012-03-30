Fitch підтвердило рейтинг дефолту емітента Євросоюзу. Прогноз «стабільний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Євросоюзу на рівні «AAA» і короткостроковий РДЕ на рівні «F1». Прогноз за довгостроковим рейтингом "стабільний".

Агентство також підтвердило довгостроковий РДЕ Євроатома на рівні «ААА», прогноз «стабільний».

Рейтинги ЄС та Євроатома засновані на підтримці, яку вони отримують від 27 країн - учасниць союзу і організації.

Рейтинги враховують дуже консервативні правила, встановлені цими двома інститутами на операції з кредитування та запозичення, передає «Газета.Ru».