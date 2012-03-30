Динаміка на фондових біржах визначатиметься звітністю за перший квартал – експерт

Подальша динаміка на світових фондових майданчиках визначатиметься корпоративною і макроекономічною звітністю за перший квартал поточного року.

Такий прогноз озвучила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи "УНІВЕР" Олена Євдоченко.

Вона відзначила, що «на початку квітня у США та Європі стартує сезон корпоративної і макроекономічної звітності за перший квартал поточного року, відповідно, подальша динаміка на світових фондових майданчиках визначатиметься саме цими даними». Не виключено, що в перших числах квітня активні учасники торгів можуть почати фіксувати прибуток, побоюючись зниження прибутків компаній на тлі уповільнення темпів економічного зростання у світі, додала аналітик.

За словами О.Євдоченко, світові фондові майданчики завершують квартал, що минає, поблизу максимальних позначок. З початку 2012 року європейські фондові індикатори зросли в середньому на 6,4%, американські – на 12,5%, російський MICEX – на 10,1%, китайський Hang_Seng – на 11,5%.

При цьому, повідомила аналітик, український UX у першому кварталі ц.р. знизився на 2,7%. Проте, вважає вона, слід виділити акції, які на тлі всього ринку виглядали дещо краще. Так, вартість паперів «Мотор Січі» зросла на 21,5%, акції Стахановського вагонобудівного заводу, незважаючи на те, що напередодні їх було виключено з індексного кошика Української біржі, додали 48%, акції Харцизького трубного заводу – 27%, Північного ГЗК – 33%.

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