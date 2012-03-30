АМКУ дозволив компанії «Енергетична Україна ТВ» придбати «Закарпаттяобленерго»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «Енергетична Україна ТВ» (м. Київ) на придбання акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

У повідомленні наголошується, що таке придбання забезпечує перевищення 50% голосів в найвищому органі управління підприємства.

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2012 р. Фонд держмайна визнав ТОВ «Енергетична Україна ТВ» за переможця приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакету акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго».

Під час аукціонних торгів між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету «Закарпаттяобленерго» - ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) і ТОВ «Енергетична Україна ТВ» - було проведено 4-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 1 млн. 400 тис. грн., внаслідок чого «Енергетична Україна ТВ» запропонувало за 50% «Закарпаттяобленерго» найвищу ціну в 140 млн. 700 тис. грн., що на 5 млн. 700 тис. грн. більше від його початкової ціни (135 млн. грн. – УНІАН).

Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

У грудні 2011 р. АМКУ надав дозвіл ПАТ «Житомиробленерго» на придбання більш як 50% у статутному капіталі «Енергетична Україна ТВ» (м. Київ). ПАТ «Житомиробленерго» входить до групи VS Energy, яка контролюється російським бізнесменом Олександром Бабаковим.