НКЦПФР затвердила порядок надання інформації про інсайдерські операції

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила порядок виявлення та надання фондовими біржами комісії інформації про операції з цінними паперами або похідними в разі підозри у використанні інсайдерської інформації.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі комісії, таке рішення НКЦПФР прийняла на своєму засіданні 27 березня.

Як відзначили у НКЦПФР, даним документом прописується процедура подачі зазначеної інформації регулятору.

За словами директора департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР Олега Місюри, такий порядок дозволить підвищити «порядність учасників ринку, і дозволить біржам більш ретельно контролювати всі дії торговців, в тому числі на предмет використання інсайдерської інформації». «Щодо комісії, то таке нововведення дозволить більш оперативно реагувати на подібну інформацію, що надається організаторами торгів», - додав він.

У даний час вдосконалений регуляторний акт узгоджується з усіма зацікавленими міністерствами і відомствами.

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