Головою правління ВДЦП обраний Чугаєвський

Наглядова рада ЗАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» звільнила з поста голови правління товариства Миколи Швецова і обрала на цю посаду Дмитра Чугаєвського, повідомляє прес-служба депозитарію.

Наглядова рада також обрала членів правління ПрАТ - першим заступником переобраний Юрій Шаповал, а заступником голови правління - Олексій Константинов.

Довідка УНІАН. Всеукраїнський депозитарій цінних паперів створений у 2008 р. До складу його засновників увійшли Національний банк України, ПФТС, УМВБ і комерційні банки (всього 22 засновники).