Головою правління ВДЦП обраний Чугаєвський
18:34, 30 березня 2012Фондовий ринок
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Наглядова рада ЗАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» звільнила з поста голови правління товариства Миколи Швецова і обрала на цю посаду Дмитра Чугаєвського, повідомляє прес-служба депозитарію.
Наглядова рада також обрала членів правління ПрАТ - першим заступником переобраний Юрій Шаповал, а заступником голови правління - Олексій Константинов.
Довідка УНІАН. Всеукраїнський депозитарій цінних паперів створений у 2008 р. До складу його засновників увійшли Національний банк України, ПФТС, УМВБ і комерційні банки (всього 22 засновники).
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