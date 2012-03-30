Український фондовий ринок сьогодні виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 30 березня, підвищився на 1,70% - до 1421,93 пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 179 млн грн, із них на фондовому ринку - 92,5 млн грн, на терміновому ринку - 86,5 млн грн.

Серед акцій, що активно торгуються, лідерами підвищення стали папери Єнакіївського метзаводу (на 3,50%), «Азовсталі» (на 2,72%), «Укрнафти» (на 2,63%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 30 березня підвищився на 0,37% - до 531,64 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 105,6 млн грн, при цьому на державні облігації припало 24,8 млн грн, на корпоративні облігації - 60,8 млн грн, на акції - 19 млн грн.

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