Інвестори фондових ринків все ще перебувають у доброму настрої - експерт

Інвестори фондових ринків все ще перебувають у доброму настрої.

Так в коментарі агентству УНІАН охарактеризував поточну ситуацію на ринках акцій аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

Він підкреслив, що початок місяця традиційно означає публікацію значень індексів ділової активності PMI для всіх ключових економік, починаючи з країн Азії і - що найбільш важливо - для Китаю. «В результаті ми маємо дві точки зору - приватну (від банку HSBC) та офіційну. Згідно з першою, ділова активність зросла, згідно з другою - скоротилася», - зазначив аналітик.

На думку П.Ілляшенка, «помірно негативна реакція ринку, яка змінилася помірно позитивною сьогодні протягом азійської торговельної сесії, говорить про те, що учасники готові повірити офіційній версії». При цьому варто взяти до уваги те, що більшість даних буде представлено публіці протягом дня і найважливішою з публікацій стане значення американського ISM PMI. Поки є всі підстави вважати, що 2 квітня в першій половині дня фондові ринки схиляються до помірного росту, вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п`ятницю, 30 березня, зріс на 1,70% - до 1421,93 пункту. Загальний обсяг торгів склав 179 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,37% - до 531,64 пункту. Загальний обсяг торгів склав 105,6 млн грн.