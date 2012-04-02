Експерти: світові індекси у першому кварталі зросли. UX – відчутно впав

Індекс UX за підсумками першого кварталу 2012 року знизився на 3%, що є якнайгіршим результатом серед 100 фондових індексів світу.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» у своєму огляді.

Вони відзначають, аналізуючи 20 найбільш ліквідних акцій Української біржі, що у лідери зростання за підсумками першого кварталу вийшли папери, які не входять до індексу. Це «Дніпрообленерго» (+61%), Стахановський ВБЗ (+49%) і Харцизький трубний завод (+29%). Лідерами падіння стали «Стирол» (-29%), «Укрнафта» (-19%) і Авдєєвський КХЗ (-17%). І якщо зростання «Дніпрообленерго» пов'язане з майбутньою приватизацією компанії (17 квітня), то Стахановський ВБЗ просто відскочив від перепроданих рівнів, які сформувалися у кінці 2011 року.

За інформацією аналітиків, європейський фондовий індекс Stoxx 600 за підсумками першого кварталу 2012 року зріс на 7,7%, американський S&P 500 – на 12%. В останній торговий день березня світові фондові індекси закрилися зростанням на рішенні єврозони збільшити розмір фондів фінансової стабільності до 800 млн. євро. Stoxx 600 у п'ятницю, 30 березня, зріс на 1%, S&P 500 – на 0,4%. У Китаї виробничий індекс PMI зріс до 53,1 пункта в березні з 51 пункта у лютому, тоді як прогнозувалося зниження до 50,8 пункта. Така макростатистика сформувала на відкритті у понеділок, 2 квітня, позитивний зовнішній фон.

Як відзначають аналітики, в Україні торги у п'ятницю, 30 березня, також завершилися зростанням. Серед лідерів зростання опинився Єнакієвський метзавод (+3,5%), щодо якого відбулися збори акціонерів.

За словами аналітиків, у Європі сьогодні вийде виробничий індекс PMI. У п'ятницю, 6 квітня, вийдуть дані щодо кількості нових робочих місць, створених поза сільськогосподарським сектором у США.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 30 березня, зріс на 1,70% – до 1421,93 пункта. Загальний обсяг торгів становив 179 млн. грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,37% – до 531,64 пункта. Загальний обсяг торгів становив 105,6 млн. грн.

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