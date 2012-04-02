ФДМУ у січні-березні одержав від приватизації 4,08 млрд. грн. - 40,8% річного плану

Фонд державного майна України (ФДМУ) у січні-березні ц.р. одержав від приватизації 4,08 млрд. грн., що становить 40,8% річного плану надходжень від приватизації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

За інформацією прес-служби, з початку року до державного бюджету було перераховано 1 млрд. 932,1 млн. грн. від продажу 45,103% державного пакету ПАТ "Західенерго", 176,2 млн. грн. від продажу 50% "Вінницяобленерго", 70 млн. грн. від продажу 45% "Чернівціобленерго", 1 млрд. 179,7 млн. грн. за 25% держпакету акцій «Дніпроенерго».

За цей же період від оренди держмайна ФДМУ одержав 240,7 млн. грн. (36,4% річного плану).

Нагадаємо, в 2012 р. планується одержати від приватизації 10 млрд. грн., від оренди держмайна - 660 млн. грн.

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