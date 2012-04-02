Індекс Української біржі підвищився на 0,44%, індекс ПФТС - на 0,87%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 2квітня, підвищився на 0,44% - до 1428,25 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 118,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 62 млн грн, на терміновому ринку - 56,7 млн грн.

Серед акцій лідерами підвищення стали акції «Мотор Січі» (підвищилися на 3,01%), лідерами падіння - акції "Азовсталі" (знизилися на 2,35%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 2 квітня підвищився на 0,87%- до 536,27 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 101,5 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 97,4 млн грн, на корпоративні облігації - 3,8 млн грн, на акції - 0,2 млн грн.