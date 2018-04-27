На ринку IPO зафіксований трирічний мінімум активності

У I кварталі 2012 року спостерігалося різке зниження рівня активності угод IPO. На даний момент відбулося 157 угод, в результаті яких було залучено 14,3 млрд дол США, що на 69% нижче за показник обсягу капіталу, залученого за аналогічний період минулого року (46,6 млрд дол США, 296 угод) . Минулий квартал показав найнижчі результати за весь період часу з II кварталу 2009 року, коли 82 операції IPO принесли емітентам 10,4 млрд дол США. Такі дані наводяться в огляді світових ринків IPO (Global IPO update), підготовленого компанією «Ернст енд Янг».

У I кварталі 2012 року в світі було проведено лише одне IPO в розмірі понад 1 млрд дол США. Скупішим на великі угоди за декілька минулих років був тільки I квартал 2009 року. Тоді жодна з проведених емісій не подолала зазначеного порога. У порівнянні з I кварталі 2011 року, показник середнього розміру угоди знизився на 42% - з 157 млн до 91 млн дол США. У I кварталі 2012 року сім IPO було перенесено на пізніші терміни, і ще 36 - скасовано (5 і 53 угоди відповідно в I кварталі 2011 року). Що стосується динаміки цін, то 81% емітентів, що вийшли в I кварталі 2012 року на світові біржі, розмістили свої акції за цінами, що знаходяться в межах цінових діапазонів, позначених на початку процедури реєстрації, або перевищує їх верхні межі. При цьому лише 7% IPO було завершено біля цінових позначок, що перевищили максимальні значення діапазонів, зазначених емітентами під час реєстрації.

Марія Пінеллі, керівник глобальної практики «Ернст енд Янг» з надання послуг на ринках стратегічного зростання, відзначає, що «незважаючи на складні ринкові умови, світовий ринок залучення фінансування посилає певні позитивні сигнали. Компанії перестали розглядати національні біржі в якості майданчиків для розміщення своїх акцій «за замовчуванням». Вже зараз можна говорити про зростання в 2012 році активності транскордонних IPO. У Гонконзі, Лондоні і на біржах США свої акції розміщують компанії з усіх регіонів світу».

Азійські біржі взяли не дуже бадьорий старт

Стартувавши в 2012 році зі скреготом, біржі Гонконгу, Шеньчженю і Шанхаю все ж увійшли до п'ятірки лідерів серед світових майданчиків за показником обсягу залученого капіталу. Вісім із 20 найбільших у світі угод I кварталу 2012 року були укладені на азіатських біржах, на які припало 47% від сукупного обсягу капіталу, залученого на світових ринках IPO, - в I кварталі 2012 року в результаті 84 угод IPO на біржах Азії емітенти залучили 6,7 млрд дол США. Водночас, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (155 угод, 25,9 млрд дол США), показник обсягу капіталу, залученого на азійських майданчиках, зменшився на 74%. Найбільшу за квартал угоду IPO в Азії в розмірі 794 млн дол США провела компанія China Communications Construction Co на фондовій біржі Шанхаю.

Марія Пінеллі підкреслює, що «біржі Великого Китаю зберігають свою привабливість в очах емітентів з розвинутих країн, що працюють у галузі споживчих товарів, у сфері промислового виробництва (наприклад, в інфраструктурному секторі), а також в сировинному (наприклад, в гірничодобувній і металургійній галузях) і технологічному секторах. Крім того, незабаром на Шанхайській фондовій біржі перестануть діяти обмеження щодо зарубіжних інвесторів, і як на біржі власне Китаю, так і в Гонконг прийдуть численні іноземні емітенти».

США: в авангарді - сектор технологій

Найбільш великими і численними на ринку США залишаються операції компаній сектора технологій. Із 32 угод IPO, укладених на фондових біржах США, що принесли емітентам в цілому 4,8 млрд дол США, 11 угод або приблизно 34% були здійснені компаніями з сектора технологій, які залучили в результаті 1,1 млрд дол США. Така динаміка цілком вписується в контекст зростаючої залежності США від продуктів і послуг технологічних компаній. За словами Марії Пінеллі, «в середньому ринкова вартість компаній з технологічного сектора США на момент проведення ними IPO удвічі перевищувала середню ринкову вартість компаній з інших галузей. Крім того, треба зазначити, що ці компанії зазвичай продавали менш істотні пакети (як правило, 10-15%), причому, за нашими прогнозами, в 2012 році багато компаній з інших секторів також звернуться до подібної стратегії, проводячи IPO».

У 2012 році європейський ринок залишається нестійким

У I кварталі 2012 року на європейських фондових біржах було проведено 24 операції IPO, в результаті яких емітенти залучили 2,5 млрд дол США (18% від сукупного обсягу капіталу, залученого за I квартал в світі). Даний показник зумовлений тим, що саме в Європі відбулися дві найбільші угоди кварталу - голландського кабельного оператора Ziggo на майданчику NYSE Euronext в Амстердамі в розмірі 1,1 млрд дол США і швейцарської групи компаній з надання послуг у галузі розширення діяльності DKSH Holding Ltd в розмірі 897 млн дол США на фондовій біржі Швейцарії. «Найбільша операція кварталу свідчить про зростання рівня довіри до ринків капіталу і поступове збільшення частки компаній, що віддають перевагу випускати у відкритий обіг порівняно невеликі пакети акцій, причому ці тенденції в 2012 році будуть зберігатися», - зазначає Марія Пінеллі.

Розподіл IPO за галузями

Майже п'ята частина загального обсягу капіталу, залученого в результаті угод IPO, припадає на сектор промислового виробництва (29 угод, 2,7 млрд дол США), за яким йде сектор споживчих товарів і послуг (16 угод, 2,2 млрд дол США ). При цьому більше п'ятої частини від сукупної кількості угод (22%) було проведено компаніями з сектора технологій (35 угод, 2,1 млрд дол США).

«Акції технологічних компаній, як і раніше, надзвичайно привабливі, з точки зору інвесторів, активно шукають оптимальні об'єкти для інвестування. На цьому тлі ми очікуємо, що великі компанії сектора технологій продовжать реєструватися як на національних, так і на зарубіжних фондових ринках», - підкреслює Марія Пінеллі.

Як зазначає Аарон Джонсон, партнер компанії «Ернст енд Янг», керівник групи з надання послуг на ринках капіталу, «незважаючи на значну кількість зацікавлених у проведенні IPO компаній в Росії і країнах СНД, фактично угод з початку поточного року було проведено небагато. Ми очікуємо, що пожвавлення ділової активності на ринку IPO очолять компанії, зайняті розробкою природних ресурсів, і компанії високотехнологічних галузей. Для компаній Росії і країн СНД найбільш поширеною для лістингу залишається Лондонська фондова біржа, однак й інші майданчики мають користуються все більшим інтересом».

«Ернст енд Янг» є міжнародним лідером з аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. В даний час у 18 офісах компанії в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Тольятті, Южно-Сахалинську, Алмати, Астані, Атирау, Баку, Києві, Донецьку, Ташкенті, Тбілісі, Єревані та Мінську працюють 4000 спеціалістів. В Україні компанія «Ернст енд Янг» веде діяльність з 1991 року.

Огляд світових ринків IPO компанії «Ернст енд Янг»