Біржі Європи і США зросли на тлі сильних статданих зі США і Китаю – експерти

Біржі Європи і США завершили торги понеділка, 2 квітня, на позитивній території на тлі сильних статистичних даних зі США і Китаю.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, вчора стало відомо, що індекс виробничої активності Китаю в березні зріс до 53,1 пункта з 52,4 пункта місяцем раніше. Ринок позитивно відреагував на збільшення аналогічного показника у США, який, згідно з даними Інституту управління постачанням (ISM), у березні зріс до 53,4 пункта, що перевершило сподівання.

Водночас, повідомляють аналітики, слабка статистика з єврозони зіпсувала настрої інвесторів у понеділок у першій половині дня. Рівень безробіття у єврозоні зріс до 10,8% у лютому, що стало найбільшим показником за останні 14 років. Крім того, тиск на ринок чинили дані щодо індексу ділової активності у промисловості зони євро. Індекс знизився до 47,7 пункта в порівнянні з 49 пунктами в лютому. Показник нижче за 50 пунктів свідчить про скорочення виробництва.

На думку аналітиків, сьогодні варто звернути увагу на переглянуті дані щодо ВВП єврозони за четвертий квартал, а також на статистику з продажу автомобілів і промислових замовлень у США. Крім того, серед важливих подій цього тижня - публікація протоколів засідання ФРС від 13 березня, яка відбудеться сьогодні вже після завершення торгів на українських фондових майданчиках.

Аналітики відзначають, що українські фондові індекси завершили торги понеділка в плюсі. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали акції «Мотор Січі» (+3,01%) і «Донбасенерго» (+2,31%). Лідерами зниження стали папери «Азовсталі» (-2,35%) і Єнакієвського металургійного заводу (-1,11%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 2 квітня, підвищився на 0,44% - до 1428,25 пункта. Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 118,8 млн. грн.

Індекс ПФТС зріс на 0,87% - до 536,27 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 101,5 млн. грн.

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