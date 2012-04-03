Після тривалого падіння капіталізація агрокомпаній почала рости — експерти

Ринкова капіталізація публічних агропродовольчих компаній, які ведуть свій бізнес в Україні, знижувалася фактично цілий рік – з початку весни до кінця 2011 р., і лише в 2012 р. ринкова вартість цих компаній почала демонструвати висхідний тренд.

Про це УНІАН повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Наголошується, що ринкова капіталізація публічних компаній, які працюють в АПК України, на початок квітня 2012 року становить близько 6,3 млрд дол., що на 10% менше за показник початку вересня 2011 року (7,02 млрд дол.) Але якщо розглядати більш короткострокову перспективу, то можна відзначити, що ситуація на ринку цінних паперів аграрних компаній поліпшується, адже за останні чотири місяці їх капіталізація зросла на 26%.

«Пожвавлення активності на фондових ринках стосовно агропродовольчого сектора є позитивним сигналом для українських компаній. Він відкриває вікна можливостей щодо залучення інвестицій. Це особливо важливо в умовах, коли кредитні фінансові ресурси достатньо дорогі і не для всіх доступні», - відзначив президент УКАБ Олексій Ліссітса.