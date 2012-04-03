ВР зареєструвала законопроект про включення ДПЗКУ до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації

У Верховній Раді України зареєстровано урядовий проект закону про включення ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ПАТ «ДПЗКУ») до списку компаній, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.

Про це повідомляє парламентський сайт.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, цей проект закону створює додаткові правові підстави для недопущення ухвалення рішень щодо реорганізації та реструктуризації підприємства без узгодження з Кабінетом міністрів України.

Довідка УНІАН. Уряд України створив ДПЗКУ в серпні 2010 року. ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» – це вертикально інтегрована компанія, що включає весь цикл роботи із зерновими і продуктами їх переробки – від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відособлених підрозділів-філіалів.