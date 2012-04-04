ФДМУ виставив на продаж Ніжинський завод сільгоспмашинобудування

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс з продажу 99,996% акцій ПАТ «Ніжинський завод сільгоспмашинобудування».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 4 квітня п.р.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакету акцій становить 7 млн. 900 тис. грн.

Конкурс з продажу акцій ПАТ відбудеться через 75 днів з дня його оголошення.

Довідка УНІАН. ПАТ «Ніжинський завод сільгоспмашинобудування» (м. Ніжин, Чернігівська обл.) займається виробництвом техніки і устаткування для сільського господарства і машинобудування. Обсяг виробленої продукції без ПДВ за підсумками 2011 року становив 23,5 млн. грн, збиток - 7 млн. грн, дебіторська заборгованість - 3 млн. грн, кредиторська - 17,9 млн. грн.

Статутний фонд ПАТ «Ніжинський завод сільгоспмашинобудування» становить 11 млн. 271 тис. грн.