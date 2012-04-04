Польща планує за 2 роки продати держмайна на близько 5 млрд дол.

Варшава. Уряд Польщі планує в поточному і наступному роках одержати від приватизації 300 державних компаній близько 15 млрд злотих, або близько 5 млрд доларів (за поточним курсом $1=3,1PLN).

Згідно з планом приватизації, який має у своєму розпорядженні УНІАН, польська влада має намір продати контрольні пакети більш ніж 80% компаній, залишивши за собою контроль тільки у стратегічно важливих фірмах у сфері енергетики, фінансів і оборони.

«При виборі компаній до приватизації міністерство держмайна керувалося правилом раціоналізації активів, що належали йому, зокрема, прагненням домогтися якнайкращого забезпечення інтересів держави… міністр хоче обмежити роль держави у тих економічних сферах, де можна обійтися без контролю органами публічної адміністрації», - відзначила прес-служба уряду.

Згідно з затвердженим на найближчі два роки планом, у поточному році влада хоче одержати від продажу держмайна 10 млрд злотих, а в наступному – 5 млрд злотих.

За даними міністерства держмайна, попередній план на 2009-2011 рр. передбачав доходи від приватизації близько 800 компаній у сумі 26 млрд злотих.

З початку ринкової трансформації в Польщі у 1991 році до 2010 року влада продала держмайна на суму близько 40 млрд дол. (за поточним курсом, дані за 2011 р. наразі не оприлюднено).

План приватизаційних надходжень за цей період було виконано на більш ніж 90%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Польща одержала від приватизації рекордні за останні 20 років більш ніж 22 млрд злотих після 7 млрд злотих роком раніше.

Надходження за три попередні роки становили 2,4 млрд, 7 і 0,7 млрд злотих відповідно.

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