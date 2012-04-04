Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) внесла зміни до положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами цінних паперів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, таке рішення було ухвалене на засіданні регулятора, яке відбулося 27 березня.

Серед основних новацій прийнятого документа – встановлення послідовності дій хранителя під час проведення ним облікових операцій за рахунками в цінних паперах їхніх власників у разі невиконання торговцями встановленого порядку надання інформації за укладеним договором щодо цінних паперів, які були зарезервовані з використанням транзитного рахунку. Крім того, даними змінами уточнюється порядок проведення хранителем операцій на рахунках власників цінних паперів після проведення депозитарієм розрахунків з використанням механізму взаємозаліку зустрічних зобов'язань за укладеними на фондових біржах договорами щодо цінних паперів.

Як відзначають у НКЦПФР, внесення змін до даного положення дозволить уточнити механізм резервування цінних паперів перед торгами на фондовій біржі, а саме – блокування їх на рахунку в цінних паперах хранителя у депозитарії з одночасним аналітичним обліком депозитарієм цих цінних паперів на транзитному рахунку хранителя в депозитарії, який ведеться відповідно до внутрішніх документів депозитарію в розрізі торговці – учасники торгів на фондових біржах.