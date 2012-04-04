Інвесторами до початку сезону корпоративних звітів у США будуть керувати емоції - експерт

Дії інвесторів до початку сезону корпоративних звітів у США будуть зумовлюватися емоціями.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

За його словами, «фондові ринки у вівторок, 3 квітня, вирішили підтвердити цю тезу. Причому під початком сезону звітів маються на увазі публікації результатів банків, а не одиничний звіт алюмінієвого гіганта Alcoa. Ситуація з акціями сировинного сектора в цілому зрозуміла - економіка Китаю зараз робить негативний вплив на весь сировинної сегмент, а от у випадку з банками публікація хороших фінансових результатів може виправдати ралі акцій сектора».

Як вважає П.Ілляшенко, головною подією попередньої торгової сесії стала публікація протоколів засідання комітету з монетарної політики Сполучених Штатів (FOMC). Судячи по реакції ринку, гравці вирішили повторити свої попередні дії 2012 року - засмутитися через зниження ймовірності нового раунду кількісного пом'якшення (QE). «При цьому варто пам'ятати, що QE - це відповідь на погіршення економічної ситуації, і оскільки вона в США поліпшилася, то чекати QE тут і зараз - це щонайменше наївно. Таким чином, інформаційних приводів для негативу в ринку немає», - вважає аналітик.

З іншого боку, зазначив він, «якщо ми бачимо, що інвестори інтерпретують новини негативно - це привід замислитися про глибину можливої корекції. З нашої точки зору, зниження ф'ючерсів на індекс S & P 500 до рівня 1380 не представляє загрози для існуючої висхідної тенденції».

На думку П.Ілляшенка, український ринок акцій, в свою чергу, так чи інакше повторить траєкторію світових або за рахунок динаміки двох-трьох ключових емітентів, або за рахунок зниження широкого ринку на тлі зниження обсягу торгів. Однак відкривати короткі позиції до рівня 13 800 (за індексом S & P 500) не варто.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 3 квітня, знизився на 0,41% - до 1422,42 пункту. Загальний обсяг торгів склав 130,7 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,78% - до 540,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 468,5 млн грн.