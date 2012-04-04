Український фондовий ринок сьогодні продемонстрував значне зниження

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 4 квітня, знизився на 2,26% - до 1390,26 пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 137,8 млн грн, із них на фондовому ринку - 64,5 млн грн, на терміновому ринку - 73 млн грн.

Серед акцій, що активно торгуються, лідерами підвищення стали папери «Центренерго» (на 3,90%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 4 квітня знизився на 0,34% - до 538,60 пункту.

Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 671 млн грн, при цьому на державні облігації припало 407,9 млн грн, на корпоративні облігації - 263 млн грн.