Період застою на ринку українських акцій ще не закінчився - експерти

Період застою на ринку українських акцій ще не закінчився.

Таку думку висловили аналітики "Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) у своєму огляді, переданому агентству УНІАН.

Швидше за все, вважають аналітики, учасники українського ринку вирішили, що ціни на акції досягли локального дна, і стали потроху купувати. Навіть якщо встановиться висхідний тренд, зростання фондового ринку не буде стрімким і стійким, зважаючи на слабкі фундаментальні показники української економіки.

Як підкреслюють аналітики, вітчизняний ринок акцій нарешті показав зростання за підсумками тижня. Підвищення індексу Української біржі відбувалося переважно в першій половині тижня, коли на міжнародних ринках переважав оптимізм. У п'ятницю індекс Української біржі закрився на позначці 1421,9 пункту, додавши за тиждень 3,2%.

Аналітики повідомляють, що за підсумками минулого тижня фондові ринки Європи і США показали різнорідну динаміку. Ринкам США вдалося закінчити тиждень у зеленій зоні, подолавши ведмежий тренд. У той же час, європейські торгові майданчики пішли ще далі в мінус. У цілому з початку року американський ринок показує стійку висхідну динаміку, тоді як європейські індекси стагнують останні два місяці, формуючи бічний тренд.

Як зазначають аналітики, на початку минулого тижня глава ФРС Бен Бернанке заявив про те, що економіка США все ще потребує стимулюючої кредитно-грошової політики. Іншими словами, інвестори отримали підтвердження того, що базова процентна ставка буде залишатися на рівні не вище 0,25% щонайменше до кінця 2014 року.

За словами аналітиків, дані з економіки США, що вийшли минулого тижня, були знову неоднозначними. Статистика щодо ринку праці та замовлень товарів тривалого користування виявилася гіршою від очікувань аналітиків. У той же час, дані про доходи населення і споживчі настрої перевершили очікування економістів. Після недовгої перерви Греція знову повернулася в центр європейських новин. Європейські ринки чуйно відреагували на репліку грецького прем'єра про те, що його країні, можливо, знадобиться ще один транш фінансової допомоги.