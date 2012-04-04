Торги на Українській біржі в середу пройшли у негативному ключі - експерт

Торги на Українській біржі в середу, 4 квітня, пройшли в негативному ключі.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій Белясов.

За його словами, індекс Української біржі продовжив скочуватися вниз другу сесію поспіль. Біржовий індикатор вітчизняного ринку всю сесію 4 квітня рухався слідом за індексами провідних європейських майданчиків. «Негативний настрій учасників торгів був обумовлений публікацією підсумків засідання Комісії з відкритих ринків ФРС, які звели до мінімуму надії інвесторів на третій раунд програми кількісного пом'якшення (QE3). Американська економіка в останні два квартали демонструє явні ознаки відновлення, і це зміцнює впевненість членів Комісії в тому, що в нових заходах з її стимулювання немає необхідності», - повідомив аналітик.

Як зазначив С.Белясов, песимізм на ринки акцій у середу також принесли новини з боргових майданчиків. Зокрема, негативом для ринків стали також результати розміщення урядових облігацій Іспанії: середньозважена дохідність паперів при розміщенні зросла, попит помітно впав.

Аналітик підкреслив, що інвестори в середу закривали позиції, не звертаючи уваги на макростатистику, що мала переважно позитивний характер. Оптимістичними були дані з ринку праці США, а також із роздрібних продажів і ділової активності в єврозоні.

На думку С.Белясова, відкриття американських майданчиків у негативній зоні в середу посилило песимістичний настрій учасників вітчизняного ринку. Всі папери індексного кошика Української біржі, за винятком акцій «Райффайзен Банку Аваль» (+0,16%), продемонстрували негативну динаміку. Найбільшим падінням відзначилися акції енергетиків, що обумовлено очікуванням слабких результатів роботи за підсумками першого кварталу поточного року. Акції "Центренерго" подешевшали на 3,90%, «Донбасенерго» - на 3,33%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 4 квітня, знизився на 2,26% - до 1390,26 пункту. Загальний обсяг торгів склав 137,8 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,34% - до 538,60 пункту. Загальний обсяг торгів склав 671 млн грн.