Західні біржі в середу знизилися на тлі новин зі США та Європи - експерти

Західні фондові майданчики в середу, 4 квітня, закрилися зі зниженням на тлі новин зі США та Європи.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, західні фондові майданчики в середу закрилися зі зниженням на тлі слабкої статистики зі США і поганих новин з Європи, а також опублікованих напередодні протоколів засідання Федеральної резервної системи. Вчора Іспанія розмістила держоблігації на суму 2,6 млрд євро, прибутковість за якими зросла у порівнянні з попереднім аукціоном аналогічних паперів, що чинило тиск на ринок. Індекс ділової активності у сфері послуг в США впав до 56 пунктів у березні з 57,3 пункта місяцем раніше.

Водночас, уточнюють аналітики, дані щодо ринку праці США від ADP засвідчили зростання числа робочих місць у країні на 209 тис., тоді як очікувалося зростання на 206 тис. Ці новини дещо стримали фондові індекси в середу від значнішого зниження.

Як відзначають аналітики, ЄЦБ зберіг базову процентну ставку на поточному рівні – 1%. На прес-конференції глава ЄЦБ Маріо Драгі заявив, що економіка єврозони відновлюється, але знижувальні ризики для неї зберігаються.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються дані щодо промислового виробництва Великобританії і Німеччини, а також дані щодо кількості первинних звернень за допомогою у зв’язку з безробіттям у США. Також сьогодні буде оголошена ключова ставка Банку Англії.

Аналітики констатують, що вітчизняні фондові індекси завершили торги в середу на негативній території. Серед підприємств індексного коштка Української біржі лідерами зниження стали акції «Центренерго» (-3,9%), «Донбасенерго» (3,33%), Авдєєвського КХЗ (-3,08%) і Алчевського металургійного комбінату (-3,07%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 4 квітня, знизився на 2,26% - до 1390,26 пункта. Загальний обсяг торгів становив 137,8 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,34% - до 538,60 пункта. Загальний обсяг торгів становив 671 млн. грн.