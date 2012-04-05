ФДМУ планує у травні розпочати приватизацію держпакетів міськ- і облгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує у травні 2012 року розпочати приватизацію держпакетів газорозподільних і газопостачальних підприємств (міськ- і облгазів).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як відзначили у Фонді, на даний момент НАК "Нафтогаз України" передав ФДМУ 31 з 48 запланованих до приватизації держпакетів (від 1% до 26% статутного капіталу) акцій міськ- і облгазів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна України для їх подальшої приватизації.

Як і у разі з енергозабезпечуючими і енергогенеруючими компаніями, держава залишить у своїй власності 25%-ний пакет акцій міськ- або облгазів.

При цьому, там, де НАК «Нафтогаз України» належить менше 25% акцій міськ- і облгазів, ці пакети реалізовуватимуться цілком.

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