Індекс Української біржі підвищився на 1,37%, індекс ПФТС знизився на 0,52%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 5 квітня,підвищився на 1,37% - до 1409,25 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 129,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 52 млн грн, на терміновому ринку - 77,9 млн грн.

Серед акцій, які актино торгуються, лідерами підвищення стали акції «Райффайзен Банк Аваль» (підвищилися на 3,35%), "Центренерго" (на 2,83%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 5 квітня знизився на 0,52% - до 535,78 пункту.

Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 683 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 678,8 млн грн, на корпоративні облігації - 3,9 млн грн, на акції - 0,3 млн грн.