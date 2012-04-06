НКЦПФР внесла зміни до порядку реєстрації випуску опційних сертифікатів

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні 3 квітня схвалила проект рішення «Про внесення змін до Порядку реєстрації випуску опційних сертифікатів і проспекту їх емісії», повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як відзначили в комісії, зміни, викладені в оновленому порядку, передбачають додаткові вимоги до емітентів, які мають намір здійснити випуск опційних сертифікатів з постачанням, базовим активом якого є об'єкт будівництва. Крім того, зміни в порядку передбачають необхідність надання в комісію звіту про результати виконання зобов'язань емітента щодо постачання базового активу та інші зміни, розроблені з метою приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства.

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