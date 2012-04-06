Індекс Української біржі не змінився, індекс ПФТС знизився на 0,61%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 6 квітня, не змінився і залишився на рівні четверга - 1414,80 пунктів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 116 млн грн, з них на фондовому ринку - 48,5 млн грн, на терміновому ринку - 67,7 млн грн.

Серед акцій, які активно торгуються, лідерами підвищення стали акції «Райффайзен Банку Аваль» (підвищилися на 1,70%), лідерами падіння - акції «Укрнафти» (знизилися на 1,84%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 6 квітня знизився на 0,61% - до 532,50 пункту.

Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 127,6 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 67 млн грн, на корпоративні облігації - 60 млн грн, на акції - 0,2 млн грн.