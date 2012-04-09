Украй негативна статистика щодо ринку праці США обвалила ф'ючерс S&P 500 - експерти

Украй негативна статистика щодо ринку праці США у п'ятницю, 6 квітня, обвалила ф'ючерс S&P 500 на більш ніж 1%.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ»у своєму огляді.

Вони відзначають, що ринки акцій США і Європи у п'ятницю були закриті. Кількість нових робочих місць у США поза сільським господарством зросла у лютому 2012 року на 120 тис., консенсус-прогноз при цьому становив 205 тис. Крім того, в Китаї інфляція прискорилася до 3,6% і перевищила прогнози. Це може вплинути на політику зниження процентних ставок у цій країні.

За словами аналітиків, український фондовий ринок у п'ятницю відкрився зростанням. Проте після публікації негативноъ статистики в США він обвалився на 2%. Після такого падіння послідував відскок, і в результаті індекс UX закрився без змін.

За інформацією аналітиків, минулого тижня індекс Української біржі знизився на 0,9%. Падіння «Азовсталі» (-7,1%) за цей період було пов'язане з очікуваннями негативної звітності. У 2011 році чистий збиток компанії становив 507 млн. грн. Лідером зростання минулого тижня став «Райффайзен Банк Аваль» (+7,6%). З початку поточного року його акції (-0,2%) значно відстають від паперів «Укрсоцбанку» (+26%). Тому слід чекати подальшого зростання акцій «Райффайзен Банку Аваль». Крім того, цей банк торгується з істотним дисконтом (50%) до своїх ЦСЄ-аналогів.

Як наголошують аналітики, на поточному тижні відкривається сезон корпоративної звітності у США. Очікується, що прибуток більшості компаній знизиться. Alcoa відзвітує у вівторок, давши старт сезону звітності.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 6 квітня, не змінився і залишився на рівні четверга - 1414,80 пункта. Загальний обсяг торгів становив 116 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,61% – до 532,50 пункта. Загальний обсяг торгів становив 127,6 млн грн.