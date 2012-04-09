ФДМУ розраховує до кінця цього року знайти інвестора для ЗТМК

Фонд державного майна України розраховує до кінця цього року знайти інвестора для Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр Рябченко.

За його словами, оприлюднена на сайті уряду постанова про створення спільного підприємства на базі Запорізького титано-магнієвого комбінату поки що не набула чинності.

Він також зазначив, що в майбутньому підприємства державі має належати контрольний пакет акцій.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України постановою № 243 від 23 січня 2012 схвалив передачу потенційному інвестору 49% частки в ДП "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК).

Згідно з документом, Фонд держмайна (ФДМ) після отримання в своє управління цілісного майнового комплексу (ЦМК) ЗТМК має надати уряду пропозиції про створення ТОВ "ЗТМК" з недержавними учасниками.

Держава отримає в створюваному товаристві частку в розмірі не менше 51% його статутного капіталу. Інвестор, у свою чергу, зробить свій внесок у створення і розвиток товариства тільки грошовими коштами.

Довідка УНІАН. ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник губчатого титану. Близько 90% продукції підприємства, що використовується переважно в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках. Проектна потужність підприємства становить 11 тис. тонн металевого губчастого титану на рік.