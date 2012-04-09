Оціночна вартість ОПЗ складає 5-7 млрд грн - Рябченко

Оціночна вартість майнового комплексу Одеського припортового заводу разом з цехом перевалки аміаку складає 5-7 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна Олександр Рябченко.

У той же час, він відзначив, що за сьогоднішніх цін на газ робота даного підприємства є збитковою.

О.Рябченко також повідомив, що сьогодні поки точно не може сказати, коли буде виставлений на продаж держпакет акцій ОПЗ, оскільки дане рішення має прийняти Кабінет Міністрів України.

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