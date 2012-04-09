Оціночна вартість ОПЗ складає 5-7 млрд грн - Рябченко
16:56, 09 квітня 2012Фондовий ринок
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Оціночна вартість майнового комплексу Одеського припортового заводу разом з цехом перевалки аміаку складає 5-7 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна Олександр Рябченко.
У той же час, він відзначив, що за сьогоднішніх цін на газ робота даного підприємства є збитковою.
О.Рябченко також повідомив, що сьогодні поки точно не може сказати, коли буде виставлений на продаж держпакет акцій ОПЗ, оскільки дане рішення має прийняти Кабінет Міністрів України.
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