Експерт: сьогодні головною новиною для інвесторів будуть статдані із Китаю

Сьогодні вранці головною новиною для інвесторів є публікація даних про зовнішню торгівлю Китаю.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

За його словами, торговий баланс Китаю несподівано для учасників фондового ринку вийшов у плюс, проте такій динаміці показника сприяло не зростання експорту, а радше зниження імпорту, що інтерпретується як ознака уповільнення економіки. Такий поворот подій не чинитиме тривалого негативного впливу на динаміку ринків акцій, вважає аналітик.

П.Ільяшенко відзначив, що ф'ючерсам на індекс S&P 500 у понеділок, 9 квітня, так і не вдалося закріпитися вище за діапазон 1380-1385 пунктів. «В результаті скромне зростання ф'ючерсів сьогодні вранці має скоріше коректувальний характер, тобто робити ставку на стійкість позицій покупців протягом торгової сесії вівторка не варто. Водночас слід акцентувати увагу на майбутніх корпоративних звітах, які в кінці тижня зумовлять майбутню динаміку ринку», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 9 квітня, підвищився на 0,06% - до 1410,11 пункта. Загальний обсяг торгів становив 85,8 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,05% – до 532,26 пункта. Загальний обсяг торгів становив 108,9 млн. грн.