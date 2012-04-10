НКЦПФР схвалила проект положення про проведення аудиту профучасників

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) схвалила проект положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) професійних учасників фондового ринку.

Як відзначили у прес-службі комісії, відповідне рішення було ухвалене на засіданні регулятора 3 квітня 2012 року.

Даний документ прописує вимоги щодо принципів діяльності служби внутрішнього аудиту, її організаційної структури, завдань і функцій, а також вимоги до проведення внутрішнього контролю і оформлення результатів перевірки. Крім того, положення передбачає відповідальність для осіб, що проводять аудит, а також здійснення контролю з боку НКЦПФР.

За словами директора контрольно-правового департаменту НКЦПФР Олега Місюри, «важливість даного положення полягає перш за все в тому, що аналогів такому документу досі не було і впровадження цих рекомендацій передусім потреба ринку, представники якого теж брали активну участь у розробці». За його словами, комісія врахувала всі побажання профучасників. "У результаті роботи над документом ми одержали збірку рекомендацій щодо здійснення внутрішнього контролю в цих компаніях», - відзначив О.Місюра.

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