Індекс Української біржі знизився на 1,08%, індекс ПФТС - на 0,69%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 10 квітня, знизився на 1,08% - до 1394,87 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 87 млн грн, з них на фондовому ринку - 39,5 млн грн, на терміновому ринку - 47,7 млн грн.

Серед акцій, якы активно торгуються, лідерами падіння стали акції Алчевського меткомбінату (знизилися на 2,09%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 10 квітня знизився на 0,69% - до 528,58 пункту.

Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 357 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 356 млн грн, на акції - 1 млн грн.