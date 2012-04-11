Результати компанії Alcoa за перший квартал порадували фондовий ринок - експерт

Публікація результатів алюмінієвого виробника Alcoa за перший квартал 2012 року порадувала фондовий ринок, виявившись кращою за очікування.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

Він відзначив, що у Сполучених Штатах у вівторок, 10 квітня, почався сезон квартальних звітів. «Першою ластівкою» серед великих компаній стала Alcoa. Багато в чому завдяки цій події і спостерігалося зростання ф'ючерсів на індекс S&P 500 у середу перед відкриттям європейських і українських майданчиків. «Проте говорити про можливу зміну негативної тенденції на ринках акцій до публікації результатів американських банків JP Morgan Chase і Wells Fargo у п'ятницю, 13 квітня, все ж таки передчасно», - вважає аналітик.

За словами П.Ільяшенка, скромне зростання ф'ючерсів на індекс S&P 500 у вівторок у ранкові години не принесло нічого хорошого. Так, уже з відкриття торгових майданчиків у США провідні індекси спрямувалися вниз, розмірено знизившись від 1,6% до 1,8% за підсумками сесії. Серед аутсайдерів провідна роль належала акціям промислових і сировинних компаній, тобто орієнтованих на зростання країн з економікою, що розвивається. «У свою чергу, акції банківського сектора не виділялися із загальної групи, що говорить про перебільшення ролі зростання прибутковості європейських суверенних зобов'язань як основного чинника, що стоїть за погіршенням настроїв», - відзначив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 10 квітня, знизився на 1,08% - до 1394,87 пункта. Загальний обсяг торгів становив 87 млн. грн.

Індекс ПФТС впав на 0,69% – до 528,58 пункта. Загальний обсяг торгів становив 357 млн. грн.