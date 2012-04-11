Alcoa дала надію на те, що сезон звітності буде позитивним - експерт

Хороші результати компанії Alcoa за перший квартал 2012 року дали надію на те, що майбутня низка звітів буде мати позитивний характер і надасть підтримку біржам.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його інформацією, торги на вітчизняному фондовому ринку в середу, 11 квітня, відкрилися зниженням індексу Української біржі на слабкому зовнішньому фоні. Напружена ситуація в Іспанії, уряд якої намагається боротися з високим бюджетним дефіцитом за рахунок жорсткої економії на соціальних витратах, відбилася на настроях інвесторів на початку сесії.

Однак з часом, підкреслив аналітик, увага гравців перемкнулася на новини із США. Напередодні алюмінієвий гігант Alcoa оприлюднив фінансові результати своєї діяльності, давши старт сезону корпоративних звітів за 1-й квартал 2012 року. У січні-березні компанія отримала чистий прибуток у розмірі 9 центів на акцію, хоча аналітики очікували, що Alcoa закінчить квартал зі збитками.

На думку О.Кушнарьова, закріпитися в «зеленій зоні» ринкам допомогла інформація про успішні підсумки розміщення державних облігацій Німеччини та Великобританії. У той же час, результати розміщення італійських боргових паперів, прибутковість яких істотно виросла в порівнянні з попередніми аукціонами, пройшли повз увагу трейдерів.

Як повідомив аналітик, у другій половині дня вітчизняний ринок демонстрував мінливу динаміку. Проте ні новина про сильні землетруси в Індонезії, ні дані про березневе зростання інфляції імпорту в США не змогли відвести біржовий індикатор UX на негативну територію. За підсумками торгів індекс Української біржі виріс на 1,15% до 1 410,93 пункту.

За словами О.Кушнарьова, максимальне зростання в індексному кошику Української біржі в середу показали акції «Укрнафти» (+4,32%), попит у яких підтримувався очікуваннями хороших фінансових результатів за 2011 рік. Помітно краще ринкової динаміки виглядали папери «Азовсталі» (+3,32%) і «Райффайзен Банку Аваль» (+3,12%). У другому ешелоні зростання показали «Дніпроенерго» (+8,91%) і Харцизький ТЗ (+4,13%), що подорожчали на інформації про дивідендні виплати. Найбільші втрати серед блакитних фішок понесли акції Авдіївського КХЗ, що впали на 1,21%.