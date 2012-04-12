Експерти: початок сезону корпоративної звітності - привід для оптимізму на ринках акцій

Основним приводом для позитиву на фондових ринках в середу, 11 квітня, стали оптимістичні очікування інвесторів, пов'язані з початком сезону корпоративної звітності.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, сезон традиційно стартував зі звіту алюмінієвого гіганта Alcoa. Очікувалося, що компанія покаже збиток, однак вона отримала прибуток, і це надало підтримку фондовим індексам. Крім того, інвестори сприятливо сприйняли публікацію Бежевої книги, яка підтвердила деяке поліпшення стану економіки США.

За словами аналітиків, біржі Європи та США в середу закрилися в плюсі після сильного зниження напередодні, зумовленого зростанням побоювань пов'язаних з борговою кризою в єврозоні та підвищенням прибутковості італійських та іспанських десятирічних держоблігацій. Зовнішній фон для початку торгів на українському фондовому ринку в четвер виглядає помірно-позитивним. Ф'ючерси на індекси США знаходяться в плюсі, на фондових майданчиках Азії також спостерігається висхідна динаміка.

На думку аналітиків, серед статистики, здатної вплинути на хід торгів у четвер, варто звернути увагу на дані з промислового виробництва з єврозони і на дані по торговому балансу, індексу цін виробників і кількістю первинних звернень за допомогою з безробіття, які вийдуть в США. Крім цього, сьогодні буде опублікований квартальний звіт інтернет-гіганта Google.

Аналітики повідомляють, що українські фондові індекси завершили торги в середу зі змішаною динамікою. Згідно з результатами дня, індекс Української біржі зріс на 1,15% до 1410,93 пункту, а індекс ПФТС впав на 0,01% до 528,5 пункту. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали акції "Укрнафти" (+4,32%), «Азовсталі» (+3,32%) і «Райффайзен Банку Аваль» (+3,12%). Дещо гірше ринку завершили торги паперу Авдіївського КХЗ (-1,21%), «Укрсобанку» (-0,38%) і «Мотор Січі» (-0,14%).