Білорусь розглядає можливість приватизації «Білавіа»

Мінськ. У Білорусі розглядається питання про приватизацію національної авіакомпанії «Білавіа».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні журналістам міністр транспорту та комунікацій Білорусі Іван Щербо.

«Включені в план приватизації зокрема наші авіакомпанії. Переглядати щось ми не плануємо. Ми лише одне плануємо – купувати повітряні судна, аби ще більше працювати на ринку авіаперевізників. Можливість приватизації «Білавіа» розглядається, але тільки не цього року», - сказав І.Щербо.

Він зазначив, що всі республіканські унітарні підприємства, окрім Білоруської залізниці, будуть приватизовані до 2015 року.

Крім цього І.Щербо нагадав, що цього року вперше з 1980-х років планується купити літаки зі стапелів.

«Це будуть бразильські лайнери місткістю до 70 пасажирів. Літаки розраховані на рейси середньої дальності. Швидше за все, вони використовуватимуться для перевезення пасажирів до Москви, Санкт-Петербурга, Сочі, Києва та Калінінграда. Вартість одного літака залежно від комплектації може становити до 50 млн дол. Буде розглянута можливість закупівлі цього року ще двох літаків на додаток до бразильських», - зазначив міністр транспорту та комунікацій Білорусі.

І.Щербо також повідомив, що є пропозиції про створення холдингів на базі «Білавіа» і зарубіжних компаній. Але такі пропозиції Білорусь поки не розглядає.

Довідка УНІАН. Національна авіакомпанія «Білавіа» - найбільший авіаперевізник Білорусі. З 1997 року є дійсним членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), з 2010 року - членом Асоціації європейських регіональних авіакомпаній (ERAA).

«Білавіа» відповідає вищим міжнародним стандартам забезпечення безпеки. За підсумками аудиту операційної безпеки Міжнародної асоціації повітряного транспорту авіакомпанія в 2008 році увійшла до регістра операторів IOSA.

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