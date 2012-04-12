Індекс Української біржі сьогодні знизився, ПФТС - виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 12 квітня, знизився на 0,41% - до 1405,08 пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 163,5 млн грн, із них на фондовому ринку - 100 млн грн, на терміновому ринку - 63 млн грн.

Лідерами падіння стали акції "Укрсоцбанку" (знизилися на 1,04%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 12 квітня підвищився на 0,16% - до 529,37 пункту.

Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 108 млн грн, при цьому на державні облігації припало 101,9 млн грн, на облігації підприємств - 4,6 млн грн, на акції - 1,3 млн грн.