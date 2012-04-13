Головою правління Української біржі переобрано Олега Ткаченка

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Українська біржа» одноголосно переобрали на посаду голови правління біржі Олега Ткаченка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Української біржі».

Крім того, до складу правління біржі ввійшли Наталія Слободчикова і Сергій Данов.

На зборах акціонерів також було затверджено новий склад біржової ради ПАТ «Українська біржа», до якого ввійшли представники ТОВ «Альфа Капітал», АТ "ІФК Арт Капітал", ТОВ ГІК "Велес Капітал", СП ТОВ "Драгон Капітал", АТ "Івекс Капітал", ТОВ "Конкорд Капітал", ВАТ ММВБ-РТС, ГІК "Проспект Інвестментс", ТОВ "ТЕКТ-ТРЕЙД", ТОВ "Трійка Діалог Україна", Олексій Сухоруков (ІГ "УНІВЕР").

Відповідно до порядку денного, акціонери розглянули питання звітного та організаційного характеру. На зборах було заслухано і затверджено звіт голови правління Олега Ткаченка про діяльність біржі в 2011 р., звіт голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 р. і затверджено висновки РК щодо річного звіту і балансу ПАТ "Українська біржа" за 2011 рік, звіт голови біржової ради Ігоря Мазепи про діяльність біржової ради за 2011 рік, а також затверджено основні напрями діяльності на 2012 рік.