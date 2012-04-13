Участь у конкурсі з продажу «Дніпрообленерго» візьмуть DTEK Holdings Ltd і ЛЕО

До участі в конкурсі з продажу 50% держпакета акцій ПАТ «Дніпрообленерго» допущені DTEK Holdings Ltd і ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як зазначили у ФДМУ, всього на участь у конкурсі з продажу 50% «Дніпрообленерго» було подано дві заявки.

Нагадаємо, початкова вартість пакета 50% «Дніпрообленерго», що виставляється на продаж, становить 600 млн. грн.

Конкурс з продажу держпакета компанії має відбутися 17 квітня ц.р. об 11:00.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК«Дніпрообленерго» – найбільша енергозабезпечувальна компанія України.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 75% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» належать державі і знаходяться в управлінні НАК «Енергетична компанія України», 15,9% – компанії Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» завершило 2011 рік з прибутком 43,336 млн. грн.