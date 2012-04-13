S&P підвищила рейтинг Івано-Франківська

Міжнародна рейтингова компанія Standard & Poor’s підвищила довгостроковий кредитний рейтинг Івано-Франківська з "В-" до "В", прогноз “стабільний”.

Про це сказано у повідомленні S&P, переданому УНІАН.

Рейтинг за національною шкалою підвищено з "uaBBB" до "uaA-".

За даними S&P, підвищенню рейтингу сприяла зважена консервативна боргова політика міста і поліпшення стану міського бюджету завдяки низькому борговому навантаженню і достатнім доходам.