Український фондовий ринок сьогодні закрився різноспрямовано
18:26, 13 квітня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 13 квітня, знизився на 0,24% - до 1401,76 пункту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 113,7 млн грн, із них на фондовому ринку - 56 млн грн, на терміновому ринку - 57,6 млн грн.
Лідерами зниження стали акції Алчевського меткомбінату (на 1,65%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів 13 квітня підвищився на 0,21% - до 530,46 пункту.
Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 355 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 189 млн грн, на облігації підприємств - 164,9 млн грн, на акції - 1 млн грн.
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