Український фондовий ринок сьогодні закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 13 квітня, знизився на 0,24% - до 1401,76 пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 113,7 млн грн, із них на фондовому ринку - 56 млн грн, на терміновому ринку - 57,6 млн грн.

Лідерами зниження стали акції Алчевського меткомбінату (на 1,65%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 13 квітня підвищився на 0,21% - до 530,46 пункту.

Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 355 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 189 млн грн, на облігації підприємств - 164,9 млн грн, на акції - 1 млн грн.