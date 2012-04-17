S&P підтвердило рейтинг Львова на рівні «ССС+»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підтвердило рейтинги Львова - довгостроковий кредитний рейтинг «ССС+» і рейтинг за національною шкалою «uaBB».

Про це сказано у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, прогноз за рейтингами «стабільний».

Також вказується, що одночасно S&P підтвердило рейтинги «ССС+» і «uaBB», присвоєні пріоритетним незабезпеченим облігаціям міста. Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту «4», присвоєний цим випускам, залишається без змін, відображаючи очікування середнього (30-50%) відшкодування боргу у разі дефолту.

«Ми також присвоїли випуску 3-річних облігацій в обсязі 90 млн. грн, який місто планує розмістити у 2012 р. для рефінансування облігацій з терміном погашення у 2014 р., довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою «ССС+» і рейтинг за національною шкалою «uaBB». Ставка купона за запланованим випуском облігацій передбачена на рівні до 16%. Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту «4»», - сказано у повідомленні S&P.

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