Акції Apple за тиждень подешевшали на 10%

Вартість акцій корпорації Apple на біржі Nasdaq за останній тиждень знизилася на 10%. На сьогоднішній день вартість однієї акції становить 580,13 дол., що майже на 10% нижче, ніж вартість акції 10 квітня 2012 року (643,3 дол.). Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ та агентства.

Капіталізація корпорації знизилася більш ніж на 50 млрд дол. і на сьогодні становить майже 541 млрд дол., хоча цей показник все одно дозволяє Apple утримувати статус найдорожчої компанії світу.

Як наголошується на forbes.ru з посиланням на агентство Bloomberg, причинами негативної динаміки є «побоювання ринку у зв'язку з вірогідним зниженням попиту на планшети iPad і загрозою скорочення субсидій на продаж смартфонів iPhone з контрактом найбільшими американськими операторами». Зокрема, коректування ціни почалося з публікацій аналітичних звітів про ризики зниження попиту на планшети iPad.

На американському ринку також з'явилися побоювання у зв'язку з намірами операторів мобільного зв'язку збільшити рівень прибутковості власних послуг, який частково занижувався через субсидії компаній на продаж смартфонів. Зокрема, минулого тижня Verizon Wireless оголосив, що дійсні абоненти компанії повинні будуть заплатити 30 дол. у разі купівлі нового мобільного пристрою з дворічним контрактом на послуги зв'язку. Раніше ця опція була безкоштовною і мала на меті формування максимально широкої лояльної бази клієнтів. Проте зі зниженням популярності купівлі iPhone з дворічним контрактом субсидії стають все менш ефективними.

Результатом перегляду операторами своїх взаємин з лідером ринку може стати як зростання роздрібних цін на продукцію Apple, так і зниження прибутковості самого виробника.

Ще один чинник, що грає на зниженні вартості акцій компанії, - прогноз аналітиків Wedge Partners про падіння у майбутньому попиту на третє покоління планшетів iPad.

Водночас, як наголошується на forbes.ru, на думку аналітика Sterne Agee Шоу Ву, нинішня корекція акцій Apple є «природним відкоченням вартості паперів після астрономічного зростання, яке не припинялося декілька місяців поспіль».

Аналітик Piper Jaffray Джин Мюнстер (gazeta.ru), хоч і чекає, що продажі комп'ютерів Mac за підсумками кварталу будуть гіршими за прогнози (звіт виходить 24 квітня), проте передбачає, що акції Apple подорожчають до 1000 дол. у 2014 році, а капіталізація становитиме 1 трлн дол.

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