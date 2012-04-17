Акції «Газпрому» за годину впали до минулорічного показника

На торгах у вівторок, 17 квітня, акції «Газпрому» приблизно за годину впали на 2%. Перед цим прем'єр-міністр РФ Володимир Путін заявив, що оподаткування газової галузі недостатнє і він бачить резерви в сфері вилучення ренти в газовому секторі.

«У нас є сектори, низьке податкове навантаження на які економічно не виправдане і соціально несправедливе. Мова насамперед йде про неповне вилучення ренти від видобутку природних ресурсів, у тому числі в газовому секторі», - заявив він.

Рух акцій «Газпрому» вниз почався відразу після цієї заяви, пишуть Ведомости.