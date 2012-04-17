Індекс Української біржі підвищився на 1,02%, індекс ПФТС - на 0,14%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 17 квітня, підвищився на 1,02% - до 1416,05 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 93,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 47,4 млн грн, на терміновому ринку - 46 млн грн.

Серед акцій, які активно торгуються, лідерами підвищення стали акції "Центренерго" (на 1,92%), "Укрнафти" (на 1,8%), лідерами зниження - акції "Укрсоцбанку" (знизилися 3,45%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 17 квітня підвищився на 0,14% - до 531,22 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 117 млн грн.