Прокуратура в Одесі розслідує приватизацію «Ринку Привоз»

В Одесі прокуратура розслідує угоди, що призвели до приватизації торгового комплексу «Ринок Привоз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, торгові корпуси ринку "Привоз" вартістю 127 млн грн незаконно виведено чиновниками з комунальної власності Одеси.

У ході досудового слідства встановлено, що «протягом декількох років посадовці Одеської міської ради й декількох приватних товариств незаконно вилучили з власності громади торгові корпуси ринку «Привоз» вартістю 127 млн грн. Ці угоди проведено під виглядом укладення збиткового договору про пайову участь у реконструкції торгового комплексу КП «Ринок Привоз».

За фактами незаконних угод з метою виведення з комунальної власності Одеси майна комунального підприємства поуршено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном, здійснене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.